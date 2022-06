"Kärntner Rinder hinterlassen den geringsten CO₂-Fußabdruck in Europa." Das ist das wichtigste Ergebnis des Symposions "Ist die Kärntner Kuh ein Klimakiller?", das am Mittwoch vom Ökosozialen Forum in Klagenfurt veranstaltet wurde. Präsident Bernhard Rebernig berichtete: "Laut Studien der EU-Kommission werden in Kärnten pro Kilogramm Rindfleisch 14 Kilogramm Treibhaus-Äquivalente emittiert, der EU-Schnitt liegt um rund 50 Prozent darüber."