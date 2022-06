Einen Hilferuf setzten in am Montag die Vertreter vom "Bündnis für gute Pflege" ab. Die Heimbetreiber fordern eine sofortige Entlastung für die rund 220 steirischen Pflegeheime und rund 7500 Beschäftigten. Erst zu handeln, "wenn der Kelomat pfeift, ist zu spät", betont Jakob Kabas vom Landesverband Altenpflege Steiermark. Er richtete der gemeinsam mit Martin Hoff (WKO), Nora Tödtling-Musenbichler (Caritas), Walter Dolzer (VAB) und Franz Ferner (Volkshilfe) in einem offenen Brief einige Forderungen ans Land.