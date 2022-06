Die Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder Österreich bekommt einen neuen kaufmännischen Leiter. Der Grazer Bertram Gangl wird künftig die wirtschaftlichen Entwicklung der zwölf Krankenhäuser und 18 weiteren Gesundheitseinrichtungen verantworten. Er ist damit für 9000 Mitarbeiter in Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei verantwortlich.

Der studierte Techniker begann seine Karriere an der TU Graz und wechselte 2011 zum Messtechnik-Spezialisten Anton Paar. 2020 übernahm er die kaufmännische Direktion der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder in Kainbach bei Graz. "Bertram Gangl bringt aus seinen bisherigen Arbeitsbereichen in Industrie und Consulting große und vielfältige Erfahrungen mit. Zusätzlich hat uns während seiner Leitungsfunktion in den Lebenswelten Steiermark im Auswahlprozess überzeugt", sagt Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Österreichischen Ordensprovinz (CEO).