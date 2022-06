Egal, ob Sie auf dem Weg nach Hause sein werden, eine Grillfeier wartet oder Sie schon dem Fußballmatch Österreich - Frankreich entgegenfiebern: Für heute, Donnerstag, und auch am morgigen Freitag muss man auf Grazer Straßen ein paar Extraminuten einplanen. Am Donnerstag, den 9. Juni, liegt es an der Sperre der Unterflurtrasse in der Gradnerstraße: Diese ist von 21 bis 22 Uhr abends für Autos tabu (Linienbusse dürfen durchfahren). Diese Sperre wiederholt sich übrigens am 14. Juni.

Am Freitag, den 10. Juni, erfordern wie berichtet wiederum gleich zwei Kundgebungen Geduld von Autolenkern und Öffi-Gästen: Ab 15 Uhr führt die Veranstaltung „auto:frei:tag Elisabethinergasse“ zur Totalsperre selbiger - zwischen der Kernstockgasse und der Prankergasse bis 22 Uhr. Daher richten die Graz-Linien für die Buslinie 40 zwischen Jakominiplatz und Roseggerhaus in beiden Richtungen eine Umleitung ein.

Ebenfalls am Freitag wird ab 15.30 und voraussichtlich bis 17 Uhr kommt es vorübergehend zu Anhaltungen der Buslinien E 3/5, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 58, 63 und 67. Der Grund ist eine weitere "Fridays for Future"-Demo. Weitere Infos erhält man auch unter www.holding-graz.at sowie unter Tel. 0316/887-4224.