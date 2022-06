Touristiker, Sicherheitskräfte und Politiker haben in Lignano und in Jesolo jetzt eine Bilanz des langen Wochenendes gezogen. Es war das erste ohne Covidbeschränkungen seit 2019 – mit durchaus unterschiedlichen "Herausforderungen", wie sich im Nachhinein herausstellte. In Jesolo und auch am Gardasee gibt es jetzt eine politische Diskussion und den Ruf nach mehr Sicherheitskräften.