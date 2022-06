Ein halbes Jahr ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im Amt – und es waren – im Kreuzfeuer der Opposition – ruppige Zeiten. Im Visier: Einstige Reisen von KPÖ-Politikern in den Donbass, wo sie in der Ostukraine in Jubelmärschen mit prorussischen Separatisten spazierten. Oder Kahrs Tito-Bewunderung und die Jugo- sowie Sowjet-Nostalgie der Partei. Die Kritik: Es fehle an einer klaren Distanzierung von den Verbrechen im Namen des Kommunismus.