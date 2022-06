Zwischen Großbaustellen, auf denen längst auf Hochtouren gearbeitet wird (schlag nach unter Körösistraße oder Fröhlichgasse), und bevorstehenden Mammutprojekten (ab Ende Juni werden die Tunnelröhren bei der Unterflurtrasse Grabengürtel saniert) starten in Graz Straßenarbeiten, die es auch in sich haben. In der kommenden Woche sind das unter anderem folgende Baustellen: