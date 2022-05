Er mag keine Bilder von sich in der Zeitung sehen, verschickt konsequent Abmahnschreiben an User, die in Online-Foren seine Aktivitäten (zu) kritisch kommentieren und ist auch dann auf äußerste Geheimhaltung bedacht, wenn er um öffentliches Eigentum mitbietet. Den Argwohn, der Franz Peter Orasch (51) in der aktuellen Debatte um den Klagenfurter Flughafen entgegenschlägt, hat er also zu guten Teilen selbst zu verantworten.