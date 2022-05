Montagnachmittag entscheidet die Kärntner Landesregierung in einer Sitzung über die Zukunft des Klagenfurter Flughafens. Der für Beteiligungen zuständige ÖVP-Landesrat Martin Gruber hat einen Antrag eingebracht, die vertraglich vereinbarte Call-Option zu ziehen und die vor vier Jahren an die Lilihill-Gruppe abgegebenen 74,9 Prozent zurückzukaufen. Bemerkenswert an dem Akt ist die Tatsache, dass er keinerlei Informationen darüber enthält, wie es weitergehen soll.