Vier Tage lang haben heuer von 29. April bis 2. Mai wieder Naturfreunde in ganz Europa die Tier- und Pflanzenwelt ihrer Heimatstädte im Rahmen der City Nature Challenge 2022 dokumentiert. 445 Städte in 47 Ländern weltweit haben diesmal mitgemacht. Das erfreuliche Ergebnis aus steirischer Sicht: Graz konnte dabei seinen Titel verteidigen. In keiner anderen europäischen Stadt wurden von den Teilnehmern mehr unterschiedliche Arten dokumentiert als in Graz. Im weltweiten Ranking hat sich Graz verbessert und landete an achter Stelle – im Vorjahr konnte sich Graz über Platz 10 freuen.