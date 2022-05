Diese Waschmaschine hätte wohl jeder gerne! Mitarbeiter einer Räumungsfirma fanden in einer alten Waschmaschine Sparbücher im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. "Es lagen 27 Sparbücher mit einem Einlagewert von mehr als 500.000 Euro in der Waschtrommel im Keller. Sie waren in einem Ledersack, ein Zettel mit den Losungsworten war dabei", erklärt der Klagenfurter Anwalt Franz Asseg von WMWP Rechtsanwälte.