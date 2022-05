Es ist sein erstes großes Interview, seit der Freilassung im letzten Monat. Trevor Reed wirkt stoisch. Zu stoisch fast. So gefasst er erzählt, seine Augen lassen erahnen, was er gesehen haben muss. Der US-Student ist nach drei Jahren aus seinem Albtraum erwacht. Als Student reiste er nach Moskau, um seine russische Freundin zu besuchen. Nach einer durchzechten Partynacht wurde der damals 30-Jährige festgenommen. Es war der Anfang einer Odyssee des Grauens.

Gulags, Ratten und Blut an den Wänden

Denn am nächsten Tag durfte Reed die Ausnüchterungszelle nicht verlassen. Stattdessen wartete der Inlandsgeheimdienst auf ihn. Die alkoholgetränkte Nacht interessierte sie nicht, wohl aber Reeds Vergangenheit als Soldat bei den US-Marines, wie der Amerikaner dem Sender ABC News nun detailliert erzählte.

Plötzlich sah sich Reed mit einem unvorstellbaren Urteil konfrontiert: neun Jahre Haft. Der Grund: Er soll in besagter Nacht einen Polizisten tätlich angegriffen haben. Reed wurde in verschiedene russische Straflager und Gefängnisse gebracht, manche noch echte Gulags, andere psychiatrische Einrichtungen. In den Isolationskammern musste er 23 Stunden am Tag verbringen, umringt von schwersten Straftätern, Blut an den Wänden, Fäkalien und Ratten am Boden. "Es wirkte wie aus dem Mittelalter", erinnert er sich. Der US-Student verlor rund 19 Kilo und die Hoffnung, auf ein ganz normales Leben in Freiheit. Immer wieder versuchten die russischen Behörden, Reed ein Geständnis abzuringen. Ohne Erfolg.

Häftlingsaustausch am Flughafen

"Ich habe einen der Beamten gefragt: Warum macht ihr das? Wieso beschuldigt ihr mich? Er sah sich zur Tür um, um sich zu vergewissern, dass da niemand war, und sagte zu mir: Wir wollten das nicht. Uns wurde das aufgetragen", schildert Reed.

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, schloss Reed mit seiner Zukunft vollständig ab. "Ich dachte, das war's", erinnert er sich gegenüber ABC News.

So jäh dem Ex-Soldaten die Freiheit genommen wurde, so plötzlich wurde er fast drei Jahre später freigelassen. Auf dem Flughafen von Ankara kam es zu einem überraschenden Häftlingsaustausch zwischen Russland und den USA. Reed kam für den Russen Konstantin Jaroschenko frei, der 12 Jahre in US-Haft verbracht hatte. Eine Art Wunder: Die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen den Großmächten waren durch den Krieg in der Ukraine noch einmal deutlich verschärft worden. Putin und US-Präsident Joe Biden hatten jedoch schon im Jahr davor bei einem Gipfel im Genf über den möglichen Austausch gesprochen.

Seit seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im vergangenen Monat, versucht Reed, Nischen in die Normalität zu schlagen, sein Trauma langsam abzustreifen. Gleichzeitig möchte der Ex-Soldat mit seinen Erlebnissen Bewusstsein schaffen. Im Interview spricht Reed u. a. über Paul Whelan, der unter vermutlich erfundenen Spionagevorwürfen zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde.

"Ich fühle mich schuldig, dass er unter noch schrecklicheren Bedingungen als ich nach wie vor in Gefangenschaft ist. Dieser Schmerz ist unbeschreiblich", betont der mittlerweile befreite Student. Sobald Reed sich erholt hat, würde er für dessen Befreiung kämpfen wollen.