Starkregen, Hagel und Gewitter halten die Feuerwehren im Land derzeit auf Trab. Am morgigen Feiertag beruhigt sich das Wetter und bringt ein frühlingshaftes bis frühsommerliches langes Wochenende. Donnerstag und Freitag werden warm, am Samstag und Sonntag stellen sich dann Temperaturen im rund um den langjährigen Schnitt ein, sagt Michele Salmi von der Unwetterzentrale des Wetterdiensts Ubimet. Der Wetterdienst Kachelmannwetter sieht für die Obere Adria eine ähnliche Entwicklung. Hitze am Donnerstag und Freitag, gemäßigtere Temperaturen am Samstag und Sonntag.

Längste Staus wohl erst am Sonntag

Der ÖAMTC rechnet auf dem Weg ins lange Wochenende "nicht mit allzu langen Verzögerungen." Die üblichen Verdächtigen – die Routen ins benachbarte Ausland – werden dennoch kurzzeitig überlastet sein, heißt es vom ÖAMTC, etwa der Walserberg, der Karawankentunnel oder die Fernpassstrecke. Baustellen und Gegenverkehrsbereiche im Raum Salzburg oder auf der Ostautobahn zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha werden auch eine Rolle spielen. Erst am Sonntag, wenn alle wieder nach Hause fahren, rechnet der Autofahrerclub mit längeren Staus, vor allem bei den Stadteinfahrten.

Die Asfinag hat vor allem die Routen in den Osten und den Süden auf dem Schirm. Besonders auf der A9 (bei St. Pankratz, bei Mautern und bei Deutschfeistritz) können durch Engstellen Staus entstehen. Auch dort rechnet die Asfinag speziell am Sonntag mit dem stärksten Verkehr. Daneben sorgen auch etliche Großveranstaltungen im Land für ordentlich Auflauf. Am Sonntag werden etwa 1800 Menschen am Triathlon in St. Pöten teilnehmen, in der Steiermark lockt zum Beispiel das Narzissenfest Tausende Besucher an und schon am Mittwoch und Donnerstag werden die Konzerte von Rammstein wahrscheinlich weit über die Klagenfurter Stadtgrenzen bemerkbar sein.

Zusätzliche Züge zwischen Wien und Villach

Für Aufregung sorgten in den vergangenen Wochen auch Berichte über Fahrgäste, die ohne reservierten Sitzplatz den Zug verlassen musste. Obwohl das den ÖBB zufolge nur sehr selten vorkommt, haben sie den Zugverkehr über das lange Wochenende verstärkt. Am Donnerstag und am Sonntag fahren etwa zusätzliche Züge zwischen Wien und Villach, auf der Weststrecke über Salzburg und Innsbruck sind Züge teils mit doppelter Garnitur unterwegs. Außerhalb Wiens ist es das letzte Wochenende, an dem in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP2-Maske getragen werden muss.