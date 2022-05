"Ich singe, also bin ich“: Dieses Motto eines ihrer Schwerpunktthemen in Seminaren und Vorträgen - in diesem Fall „Schlüsselstellen für das Singen im schulischen Kontext" - war zugleich auch das Lebensmotto von Claudia Kettenbach. „Alle meine musikalischen und pädagogischen Tätigkeiten wachsen aus einer tiefen Verbundenheit mit dem Singen. Erwachsene, Jugendliche und Kinder zum Singen zu bewegen sowie deren bewusstes und erlebnistiefes Hören zu entwickeln, bildet das Zentrum meiner Arbeit", schrieb sie in ihrer Biographie.