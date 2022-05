Zeitzeugen? Gibt es leider kaum noch. Jene, die die Weltkriege mit all ihren Gräueltaten miterlebt haben, sterben aus. Doch ihre Geschichten wären gerade in einer Zeit, wo wieder Krieg in Europa herrscht, wichtig zu erzählen. Das hat sich auch Marie Derler gedacht. Die 18-jährige Maturantin am Grazer GIBS hat für ihre VWA (Vorwissenschaftliche Arbeit) die eigene Familiengeschichte beleuchtet und schrieb über "Euthanasie im Nationalsozialismus".