Stolz hatte man Mitte April in Kroatien verkündet, dass am 21. Juni die Pelješac-Brücke eröffnet wird. Die Fahrtzeit mit dem Auto von Österreich in die Tourismus-Hochburg Dubrovnik, dem weltberühmten Drehort der Fantasy Serie Games of Thrones, hätte sich schon am Beginn der heurigen Sommersaison wesentlich verkürzt. Denn mit der Brücke zur gleichnamigen Halbinsel umgeht man die bosnisch-herzegowinische Ortschaft Neum und erspart sich den Übertritt zweier EU-Außengrenzen bei der Anfahrt nach Dubrovnik. Hier sind im Hochsommer Staus und Wartezeiten von zwei Stunden an der Tagesordnung.

Ab diesen Sommer sollte das der Vergangenheit angehören. Doch wie die kroatische Tageszeitung Večernji list berichtet, mussten die Verantwortlichen zurückrudern. Die Brücke hat zwar ihre technische Inspektion hinter sich gebracht und alle kleineren Mängel wurden behoben, doch die Fertigstellung der Zufahrtsstraßen verzögert eine pünktliche Eröffnung. Der Projektleiter des Bauprojekts, Jeroslav Šegedin von Hrvatske ceste, teilte mit, dass die technisch anspruchsvollen Bauarbeiten an den Zufahrtsstraßen noch nicht beendet sind. Laut seiner Einschätzung werden diese frühestens Mitte Juli abgeschlossen sein und erst gegen Ende Juli wird die Brücke dann für den Verkehr freigegeben.

Die Umfahrung der Ortschaft Ston wird frühestens im Herbst fertiggestellt sein. © xbrchx - stock.adobe.com

Doch auch wenn die Brücke Ende Juli eröffnet wird, heißt es nicht zwangsläufig, dass die Anfahrt dann staufrei und wesentlich schneller sein wird. Denn auch auf der Halbinsel Pelješac warten Bauvorhaben noch auf ihre Vollendung. Um ein zügiges Vorankommen zu ermöglichen, wurde eine Tunnel-Umfahrung der mittelalterlichen, von Festungsmauern umgebenen Ortschaft Ston in Angriff genommen. "Der Durchbruch ist bereits erledigt, jetzt sind noch Betonverschalungen fertigzustellen. Ich rechne noch mit mindestens vier Monaten Bauzeit", sagt Šegedin und rechnet mit einer realistischen Fertigstellung im Oktober oder November.