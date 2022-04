Kein Frühling ohne Maibaum. Was pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht selbstverständlich war, wird wieder zum Spektakel. Auch wenn sich historisch keine einheitliche Geschichte zur Entstehung finden lässt, hat sich über Jahrzehnte ein recht einheitlicher Maibrauch entwickelt. Neben Vereinen und Gemeinden ist es vor allem die Landjugend, die diese Tradition mit rund 130 aufgestellten Maibäumen in der Steiermark aktiv betreibt.