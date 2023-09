Bei Magna verlassen zwei lang gediente und profilierte Topmanager die Bühne: Mit Jahreswechsel ziehen sich Günther Apfalter (63) und Anton Mayer (63) aus dem Unternehmen zurück. Beide gelten als Urgesteine beim kanadischen Zulieferriesen und gehörten als Executive Officers auch dem Vorstand von Magna International an.

Apfalter, der 2001 von Steyr-Daimler-Puch zu Magna gewechselt war, stand 14 Jahre lang als Vorstandschef an der Spitze von Magna-Steyr. In seiner Ära produzierte der Grazer Auftragsfertiger die höchsten Stückzahlen. Seit dem Jahr 2000 war der gebürtige Linzer als Präsident für Europa und Asien verantwortlich und auch Aufsichtsrat von Magna-Steyr.