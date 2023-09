Es wird ein Gesetz geben: Immerhin so viel Zuversicht versprühte ÖVP-Klubchef August Wöginger, als er am Mittwoch im Zuge des Ministerrat-Foyers zur Umsetzung eines Informationsfreiheitsgesetzes, vulgo "Abschaffung des Amtsgeheimnisses", befragt wurde. Wie dieses Gesetz konkret ausgestaltet sein wird, darüber hüllte er sich in Schweigen.