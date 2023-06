Weil die Zeit drängt: Am Montag verhandelt das "Koordinationsgremium Versorgungssicherheit" rund um Erich Schaflinger (Vorsitzender des Landessanitätsrats), wie die Landesspitäler über die personelle Dürreperiode kommen sollen. Ob man sich bei Michael Koren im Gesundheitsfonds, bei Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) im Landhaus oder doch nur virtuell austauscht, war am Samstag noch nicht sicher. Fest steht, dass in Folge einige Ebenen informiert werden müssen: allen voran in den Spitälern der Kages (Vorstände Gerhard Stark und Ulf Drabek), damit sich die Mitarbeiter im Guten wie im Schlechten nicht "überfahren" fühlen. Auch die Klubobleute – Barbara Riener (ÖVP), Hannes Schwarz (SPÖ) etc. – wollen ihre regionalen Abgeordneten einweihen. Tags darauf soll die Öffentlichkeit über das "Paket" informiert werden. Wie vorab berichtet, sind neben attraktiveren Gehältern auch Einschnitte, nicht aber Standortschließungen geplant. Im Idealfall haben sich die Nebel bis Mittwoch gelichtet, wenn Bogner-Strauß mit LH Christopher Drexler den Spatenstich bei den Elisabethinen (Christian Lagger) feiert.