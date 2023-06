Heute halten Sie vor mehr als 400 Mitgliedern eine Grundsatzrede. Darin wollen Sie Lösungen für die aktuellen Krisen aufzeigen. Sind die Neos im Wahlkampf?

Beate Meinl-Reisinger: Wir sind wie die Pfadfinder, "allzeit bereit". Die Republik scheint ja in einem erregten Dauerwahlkampf zu sein, die Regierung arbeitet gegeneinander statt miteinander. Wir legen heute ein Programm vor, was jetzt getan werden muss, damit Österreich in 10 Jahren gut dasteht. Wir machen uns große Sorgen um die Zukunft unseres Landes.