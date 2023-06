Nur ein kleiner Kreis in der Katholischen Kirche Kärnten ist eingeweiht, doch die Wogen gehen bereits hoch. Denn die Causa Bischof Alois Schwarz, der im Sommer 2018, von schweren Vorwürfen zu Amts- und Lebensführung begleitet, von Klagenfurt nach St. Pölten wechselte, wird wieder präsent. Jetzt soll es zu einem Versöhnungstreffen in Mariazell kommen: zwischen Bischof Alois Schwarz und dem Gurker Domkapitel mit Dompropst Engelbert Guggenberger an der Spitze, das sich nach dem Wechsel von Schwarz um Aufklärung und Transparenz bemühte, wie Guggenberger betont. Der war nach dem Fortgang von Schwarz als Administrator interimistischer Leiter der Diözese, bis zur überraschenden Absetzung durch Rom. Das Domkapitel hatte rasch den Auftrag zur Durchleuchtung der Vorkommnisse im millionenschweren Bistum in der Ära Schwarz gegeben und zum Missfallen des Vatikans öffentlich den äußerst kritischen und in seiner Direktheit unmissverständlichen Prüfbericht präsentiert.