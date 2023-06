Auf Facebook wird derzeit verstärkt vor Autoplünderern in Italien gewarnt. "Es werden von der Polizei vermehrt Einbrüche in Autos gemeldet", berichtet unter anderen das "Adria Magazin". Im Visier haben die Banden vor allem Autos von Urlaubern, die jetzt wieder verstärkt in Richtung Meer unterwegs sind. Besonders viele Einbrüche würden derzeit auf den Raststätten der A 4 in Richtung Triest gemeldet werden, aber auch die A 57 bei Venedig sei ein beliebtes "Jagdrevier". Die italienische Polizei hat angekündigt, die Kontrollen an den Raststätten zu erhöhen. Und das besonders an den starken Reisetagen – wie am bevorstehenden verlängerten Wochenende zu Fronleichnam.

Denn die Täter haben oft leichte Beute, die meisten Raststätten sind nicht mit Kameras überwacht. Gerne schlagen die Banden aber auch abseits der Autobahnen, etwa bei Supermarkt-Parkplätzen oder bei Einkaufszentren zu, wo ebenfalls oft eine Videoüberwachung fehlt. Abgesehen haben sie es auf Wertgegenstände wie Handys oder Laptops, aber sogar Bekleidung wird aus den Fahrzeugen gestohlen. Die Autoplünderer warten ab, bis die Urlauber außer Sichtweite sind, und brechen dann die Fahrzeuge auf.

Tipps für Reisende

Der Autofahrerclub ÖAMTC hat Tipps, wie man sein Auto im Urlaub vor Einbruch schützt, zusammengefasst: