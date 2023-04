Nach dem April-Wetterchaos am Wochenende mit viel Schnee und Überschwemmungen in weiten Teilen Österreichs geht es diese Woche zunächst unbeständig und wolkenreich weiter. Aber: "Mit den großen Niederschlagsmengen ist es vorbei", weiß Sabrina Marth von Geosphere Austria (ehemals Zamg). Am Wochenende soll es dann mit Temperaturen von bis zu 20 Grad "sommerlicher" und sonniger werden.