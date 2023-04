Jetzt kann die Arbeit im Kärntner Landtag und in der Landesregierung beginnen, die 33. Periode kann starten. Donnerstag Vormittag fand die konstituierende Landtagssitzung statt. Dabei wurden nicht nur die 36 Abgeordneten (19 zum ersten Mal) angelobt. Nach der Landtagswahl vom 5. März wurden die sieben Regierungsmitglieder (SPÖ und ÖVP bilden eine Koalition) von den Landtagsabgeordneten gewählt und angelobt. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) geht damit in seine dritte Periode als Landeshauptmann. Die Regierung wurde mit 22 Stimmen, also ausschließlich von jenen von SPÖ und ÖVP gewählt. Die Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten stimmten mit Nein.

Viele Wahlen

Der Rahmen ist festlich: Oben auf den Zuschauerrängen saßen stolze Familienangehörige und einige Ehrengäste, unten im Plenarsaal sprachen die Abgeordneten die Gelöbnisformel. Gewählt wurden gleich eingangs die drei Chefs im Landtag: Erster Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ), Zweiter Präsident Christoph Staudacher (FPÖ) und Dritter Präsident Andreas Scherwitzl (SPÖ). Auch die vier Bundesräte wurden gewählt: Claudia Arpa (SPÖ), Manfred Mertel (SPÖ), Isabella Theuermann (FPÖ) und Sandra Lassnig (ÖVP).

FPÖ zog aus

In dieser ersten Landtagssitzung gab es gleich auch einen Eklat. Vor der Regierungserklärung von Landeshauptmann Peter Kaiser, die den Schlusspunkt bildete, zogen die neun FPÖ-Abgeordneten mit Klubobmann Erwin Angerer an der Spitze aus dem Sitzungssaal aus. Sie protestierten damit gegen die Festlegung, wonach nach der Ansprache des Landeshauptmanns keine andere Partei mehr die Möglichkeit zu einer Rede hat. Kritik am Vorgehen gab es vor allem für Rohr. Der verwies auf organisatorische Festlegungen in der präsidialen Sitzung mit den Klubobleuten aller Fraktionen, also von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Kärnten. Doch Angerer sprach von "demokratiepolitischem Skandal": Im Landtag würde den Abgeordneten das Rederecht verwehrt, ihnen müsste der Präsident eigentlich das Rederecht erteilen - während der Landeshauptmann als Regierungsmitglied hier seine Rede halten dürfe. - Festgelegt wurde laut Rohr, dass die Debatte über das SPÖ-ÖVP-Regierungsprogramm und zur Kaiser-Rede in der nächsten Landtagssitzung im Mai erfolgen wird.

Sechs Stellvertreterinnen

Neben Kaiser wurden Gaby Schaunig (SPÖ) zur Ersten Landeshauptmannstellvertreterin und Martin Gruber (ÖVP) zum Zweiten Landeshauptmannstellvertreter gewählt und angelobt. Die Landesratsposten entfallen auf Beate Prettner, Daniel Fellner, Sara Schaar (alle SPÖ) und Sebastian Schuschnig (ÖVP). Sie alle und auch ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter gelobten, ihr Amt "nach bestem Wissen und Gewissen" auszuüben. Was auffällt: Sechs der sieben Ersatzmitglieder für die Regierungsmannschaft sind Frauen, einzig LH Peter Kaiser wird bei Abwesenheit bei einer Regierungssitzung von Manuel Jug (er ist auch Obmann des Zentralverbandes Slowenischer Organisationen) vertreten.

Kaiser reagierte in seiner 45-minütigen Rede eingangs auf den Auszug der FPÖ-Mandatare: Es sei eine "vielleicht zu akzeptierende Haltung, sie ist der Verantwortung im Hohen Haus aber nicht dienlich." Rohr hatte davor an den neuen FPÖ-Klubchef Angerer, der bis jetzt Abgeordneter im Parlament in Wien war, appelliert: "Das ist vielleicht der Stil, den Sie versuchen, aus dem Nationalrat nach Kärnten zu bringen. Wir sollten aber versuchen, wieder zur gewohnten politischen Kultur im Kärntner Landtag zurückzukehren."

Haltgebende Kontinuität und Stabilität in Zeiten von rasanten Veränderungen und von Krisen versprach Kaiser in seiner Rede zum Regierungsprogramm. Die Koalitionspartner SPÖ und ÖVP seien als Regierungsmannschaft vom Besten von gestern, vom Wichtigsten von Heute und vom Wichtigsten für Morgen überzeugt. Nachhaltigkeitskoalition, diesen Namen haben sich SPÖ und ÖVP für die nächsten fünf Jahre bis 2028 gegeben. "Der größte Fortschritt, den wir erzielen können, ist Nachhaltigkeit", so Kaiser.

Die Umsetzung (mit dem Bund) einer Kindergrundsicherung, leistbares Leben, die "Jahrhundertchance" Koralmbahn, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Landes, der Gesellschaft, Infrastruktur, erneuerbaren Energie-Mix strich Kaiser als wichtige Eckpfeiler für die politische Arbeit hervor. "Unser Anspruch ist nicht Mittelmaß. Wir wollen mehr", rief er. Kärnten habe sich bereits an die Spitze in Österreich vorgearbeitet. "Wir wollen noch besser werden in Wirtschaft, sozialer Sicherheit, Gesundheitsversorgung. Wir stellen uns der Verantwortung in den Maßnahmen gegen den Klimawandel." Dann richtete Kaiser die Einladung an alle Parteien und Gruppierungen, an Sozialpartner, Interessensvertretungen: "Überwinden wir das Trennende und arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft Kärntens."

Wenige Frauen

Was mit Blick auf die 36 Abgeordnetenplätze drastisch auffällt: Die Spitzenfunktionen sind ausschließlich von Männern besetzt: Die drei Präsidenten und vier Klubobleute (Herwig Seiser, Erwin Angerer, Markus Malle, Gerhard Köfer) sind Männer. In Summe gibt es nur sechs Frauen (vier SPÖ, eine ÖVP, eine Team Kärnten) unter den 36 Mandataren. Wobei nun drei der vier Bundesräte Frauen sind, auch sechs der sieben Ersatz-Regierungsmitglieder sind Frauen. 19 Abgeordnete sind neu im Landesparlament.

Eine Frau wird Präsidentin

Claudia Arpa (SPÖ) wird Bundesrätin und wird mit dem turnusmäßigen Vorsitz Kärntens im zweiten Halbjahr 2023 Bundesratspräsidentin © Markus Traussnig

In der Landesregierung (drei Frauen unter sieben Mitgliedern) und im Bundesrat mit vier Kärntner Sitzen ist die Frauenquote besser: Isabella Theuermann (FPÖ), Claudia Arpa (SPÖ) und Sandra Lassnig (ÖVP) wurden als Bundesrätinnen gewählt und angelobt. Für die SPÖ kommt als zweiter Manfred Mertel dazu. Arpa war zuletzt Landtagsabgeordnete. Für sie wird es eine spannende Bundesratsära. Denn turnusmäßig übernimmt Kärnten im zweiten Halbjahr 2023 die Präsidentschaft. Arpa steht dann für ein halbes Jahr an der Spitze der Länderkammer.

Für die konkrete Arbeit im Landtag einstimmig von allen vier Fraktionen 14 Auschüsse festgelegt: von Finanzen über Gemeinden, Kultur/Sport, Naturschutz, Recht/Verfassung bis Umweltschutz, Wirtschaft/Tourismus und Wasser. Es gibt je sieben Ausschussmitglieder: Drei von der SPÖ, zwei von der FPÖ und je eines von ÖVP und Team Kärnten. Die SPÖ stellt als stimmenstärkste Partei sechs Ausschuss-Obleute, die FPÖ vier, die ÖVP drei und das Team Kärnten einen Obmann.