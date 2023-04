Der Ausflug nach Graz endete für einen Fußballfan aus Oberösterreich tragisch. Gemeinsam mit weiteren Freunden hatte der 28-Jährige aus dem Bezirk Eferding (OÖ) am Donnerstagabend das ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen dem SK Sturm Graz und LASK in der Merkur Arena in Graz-Liebenau besucht. Dabei konsumierten die fünf Oberösterreicher im Alter zwischen 26 und 31 Jahren eigenen Angaben zufolge einiges an alkoholischen Getränken.

Als zwei der Männer kurz nach 1 Uhr früh ihre Unterkunft in Graz-St. Peter betreten wollte, dürften sie laut Polizei einen falschen Eingang erwischt haben. Dabei stolperte der 28-Jährige über eine kleine, etwa fünf Zentimeter hohe Schwelle im Eingangsbereich des Kellers. Der Mann stürzte mehrere Meter über die Treppen nach unten und schlug mit dem Kopf am Betonboden auf.

Notoperation nach schwersten Kopfverletzungen

Sein Begleiter (29) verständigte sofort die Rettungskräfte. Mehrere Rettungssanitäter des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt-Team leisteten Erste Hilfe. Der 28-Jährige erlitt jedoch schwerste Kopfverletzungen und wurde im kritischen Zustand ins LKH Graz eingeliefert. Dort wurde er noch in den Nachtstunden notoperiert. Aktuellen Informationen zufolge ist sein Zustand nach wie vor als "sehr kritisch" zu bezeichnen.

Weitere polizeiliche Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge gibt es jedoch keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden, heißt es bei der Polizei.

Vor Beginn des Cup-Halbfinalspiels hatte ein weiterer medizinischer Notfall für bange Momente gesorgt. Das Spiel konnte erst mit Verzögerung angepfiffen werden.