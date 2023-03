Es beginnt bei der Kirche, wo sonst? Ein Spaziergang mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der morgen seinen 60. Geburtstag feiert und jene Welt in seiner Geburtsstadt Gleisdorf abgeht, die ihn geformt und geprägt hat. Voller Freude erinnert er sich an die „Tausende Male“, die er hier in die Pfarrkirche von Gleisdorf gegangen ist. „Hier hat das Unheil seinen Lauf genommen“, scherzt er augenzwinkernd.