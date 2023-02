Nicht nur für die Schule sucht der Staat eifrig nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Gesundheitsbereich herrscht ein noch größerer Mangel an Fachkräften. Egal, ob es um Fachärztinnen und -ärzte oder Pflegekräfte geht: Mit der alternden Bevölkerung steigt der Bedarf an Versorgung, während geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen.