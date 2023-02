Exakt 54.584 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es in der Steiermark seit dem Jahr 2002, wobei die Zahl an Beratungen Jahr für Jahr sukzessive gestiegen ist. Auch heuer bietet die steirische Arbeiterkammer zwischen 8. und 24. März im Rahmen der sogenannten Steuerspartage individuelle und kostenlose Hilfeleistungen rund um die Arbeitnehmerveranlagung, vulgo Steuerausgleich, an. 32 Beraterinnen und Berater sind quer durch die Steiermark dafür im Einsatz, um Steirerinnen und Steirern dabei zu helfen, das ihnen zustehende Geld vom Finanzamt zurückzuholen.

Allein im Vorjahr seien im Rahmen der Steuerspartage fast 6500 Veranlagungen durchgeführt worden, sagt AK-Steuerexperte Bernhard Koller. Das Interesse sei groß – und heuer sei es umso ratsamer, eine Arbeitnehmerveranlagung (ANV) für 2022 durchzuführen. "Es gab vor allem durch die Antiteuerungspakete massive Neuerungen." Der Steuerausgleich kann übrigens bis zu fünf Jahre rückwirkend beantragt werden (also heuer für die Jahre 2018 bis 2022).

© Kleine Zeitung

Gerade vor dem Hintergrund der rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten und einer Inflationsrate von aktuell 11,2 Prozent sollte man die Chance auf Rückerstattungen durch den Fiskus "unbedingt wahrnehmen", betont Koller. Die Devise lautet auch in diesem Jahr: "Holen Sie Ihr Geld zurück."

Zentrale Neuerungen, die für den Steuerausgleich wichtig sind: