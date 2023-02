Im Jahr 1952, vor 71 Jahren, war die Inflation zum letzten Mal in Österreichs Geschichte so hoch wie derzeit. Hoffnungen, dass sich die Preise mit Jahresbeginn wie in anderen EU-Ländern einbremsen würden, sind geplatzt angesichts des neuen Rekords von 11,2 Prozent im Jänner. Gegenüber den 10,2 Prozent im Dezember bedeutet das sogar noch eine massive Beschleunigung.