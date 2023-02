Sind Sie froh, nicht in der heutigen Zeit Verantwortung tragen zu müssen?

FRANZ VOVES: So kann man das nicht sagen. Die Herausforderungen, vor denen die Politik heute steht, sind die größten, die es je in der Zweiten Republik gegeben hat. Ich war immer ein positiv denkender Mensch und bin mit Optimismus ans Werk gegangen, aber in den letzten zwei, drei Jahren merke auch ich, dass ich sehr skeptisch geworden bin. Wir erleben, dass unsere liberale Demokratie gefährdet ist, weil wir eine Politikkrise haben.