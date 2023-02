Schritt für Schritt verabschiedet sich Österreich von der Coronapandemie. Das langsame Ende der Maßnahmen wird aber von einer beginnenden Abrechnung begleitet: 4,8 Milliarden Euro gab Österreich laut Recherchen der ZiB 2 bisher für Coronatests aus. Pro Kopf wurde jeder Österreicher 23 Mal auf Corona getestet. In der Schweiz waren es weniger als drei, in Schweden weniger als zwei, in Deutschland nur 1,5 Tests pro Person. Dennoch liegt Österreich in der Todesfall-Statistik hinter Deutschland, der Schweiz und Schweden, berichtete die ZiB 2.