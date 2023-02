Das beste Gehalt in ganz Österreich. Damit will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Ärztinnen und Ärzte an die Spitäler ins Burgenland locken. Konkret sollen Fachmedizinerinnen und -mediziner zu Karrierebeginn 140.000 Euro brutto pro Jahr bekommen, bis Ende der Karriere beläuft sich der Jahresverdienst auf 200.000 Euro.