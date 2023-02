Am Donnerstag berichtete das amerikanische Verteidigungsministerium von einem chinesischen Spionageballon, der in den US-Luftraum, deutlich über Reiseflughöhe eingedrungen ist. Auch Kanada gab am Donnerstag bekannt, dass man sich einen "potenziell ähnlichen Vorfall" anschaue. Der Überflug ist besonders brisant, da er sich kurz vor einem geplanten Peking-Besuch des US-Außenministers Anthony Blinken ereignete. Der wurde nun kurzfristig verschoben. China dementiert und spricht von einem Forschungsballon, der aufgrund "höherer Gewalt" in den US-Luftraum trieb.