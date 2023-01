Angelobung am Donnerstag

Naht heikle Regierungsbildung? Van der Bellens diffizile zweite Amtszeit

Alexander Van der Bellen, der am Donnerstag für seine zweite Amtszeit als Bundespräsident angelobt wird, könnte 2024 eine heikle Regierungsbildung drohen. Was tun, wenn die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze auf Platz eins landet?