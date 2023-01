Was Euro-Einführung und Schengen-Beitritt für Kroatien bedeuten

Am 1. Jänner fielen die Grenzkontrollen, seit Mitte Jänner ist der Euro alleiniges Zahlungsmittel in Kroatien. Was ändert sich dadurch für die kroatische Wirtschaft - und was für österreichische Exporteure, Investoren und Touristen?