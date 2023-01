Multiple Krisen erfordern multiple Lösungen. So begründet die Bundespartei den Umstand, dass bei der Neujahrsklausur des SPÖ-Präsidiums in Klagenfurt gleich mehrere Themen auf der Tagesordnung stehen. Unter dem Motto „Soziale Politik für Österreich“ – kurz SPÖ – wird ein Fünf-Punkte-Plan für die Bereiche Teuerung, Energiewende, Gesundheit, Bildung und Migration diskutiert. Neben einem „Teuerungsstopp“ für Lebensmittel und Mieten sowie mehr Kinderbetreuung sieht dieser auch „vernünftige Lösungen in der Migrationspolitik“ vor. Entsprechenden Input soll hier Gerald Knaus liefern. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte sich den Migrationsexperten als Vortragenden gewünscht.