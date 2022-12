Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt zwischen den Verhandlungsmarathons unter dem Dach der UNO nicht. Zweieinhalb Wochen nachdem die 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh zu Ende gegangen ist, startet heute bereits die nächste "Conference of the Parties" (COP). Vertreter aus fast 200 Staaten treffen sich in Montreal, um in den kommenden beiden Wochen einen Ausweg aus der zweiten globalen Umweltkrise zu finden: der rasant schwindenden Artenvielfalt auf dem Planeten. Auf dem Programm der 15. UN-Artenschutzkonferenz, zu der 10.000 Teilnehmer erwartet werden, steht ein weltweiter Pakt nach Vorbild des Pariser Klimaabkommens, der den Artenverlust stoppt und eine nachhaltige Ressourcennutzung sicherstellt.