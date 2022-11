Zu Gast in "seiner" Schule: "Wie gehen Sie mit dem Ruhm um, Florian Krammer?"

Mit Video. Am Dienstag bekam die AHS in Köflach spannenden Besuch: Der renommierte Virologe Florian Krammer, der mittlerweile sein eigenes Labor in New York betreibt, hielt an seiner ehemaligen weststeirischen Schule einen Vortrag über Impfstoffe und Viren.