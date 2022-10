Österreich war in vielen Belangen des Pandemiemanagements ein europäischer Geisterfahrer. Mit Sicherheit einzigartig war die im Parlament beschlossene allgemeine Impfpflicht und der wochenlange soziale Ausschluss von Menschen, die die Kriterien des Grünen Passes nicht erfüllten. Vier Lockdowns hatte kaum ein europäisches Land. Beim Testen ist Österreich Europameister, wenn man vom kleinen Zypern absieht. Dabei wurden hierzulande nicht einmal alle Tests offiziell erfasst. Beim Testen im Bildungsbereich sind wir vielleicht sogar Weltmeister. Auch bei den Schulschließungen und dem eingeschränkten Schul- und Kindergartenbetrieb liegen wir im europäischen Spitzenfeld. Eine FFP2-Maskenpflicht gab es nur in drei EU-Ländern. Ein Land, in dem Schüler bei der Sportausübung verpflichtet wurden, eine FFP2-Maske zu tragen, kann man lange suchen. Es gäbe noch viele weitere Beispiele.