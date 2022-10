Dass sich der giftige Mix aus hoher Inflation, Energiekrise und Konjunkturabkühlung auch auf die Insolvenzzahlen durchschlagen wird, war klar. Im bisherigen Jahresverlauf spielten die Energiepreise bei den Insolvenzanträgen steirischer Unternehmen noch eine untergeordnete Rolle. Das hat sich in der Vorwoche schlagartig geändert – mit der Insolvenz der Christof Industries Austria (Passiva: rund 66 Millionen Euro). Im Eigenantrag führte das Unternehmen auch massive Lieferverzögerungen sowie „enorme Preissteigerungen von teilweise 200 bis 300 Prozent bei Vormaterialien und Energie“ – verursacht auch durch den Krieg in der Ukraine – als Ursache für das Sanierungsverfahren an. „Das war die erste steirische Großinsolvenz, bei der man sich explizit darauf beruft“, sagt Franz Blantz, Leiter der Geschäftsstelle Graz des Gläubigerschutzverbandes AKV. Es dürfte nicht die letzte bleiben.