Er habe sein „Sabbatical“ absolviert und fühle sich jetzt „bereit für neue Aufgaben“: So kommentiert der frühere Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (59) seine Rückkehr in die Öffentlichkeit. Denn ein Jahr nach der Wahlniederlage in Graz und dem erzwungenen Rückzug hat Nagl ab kommender Woche einen neuen Job. Er wird Sonderbeauftragter für Energiefragen in der Bundeswirtschaftskammer in Wien.