Die Inffeldgasse 19 in Graz ist einer der weltweit vielen Dreh- und Angelpunkte in der Rettung des Weltklimas. Übertrieben? Nicht, wenn die Arbeit der Forscher am Large Engines Competence Center (LEC) Früchte trägt. Das Ziel des Zentrums in einem Satz: Es will großvolumige Motoren, die in Schiffen, Lokomotiven oder in Kraftwerken arbeiten, effizienter machen und für sie saubere Kraftstoffe entwickeln. Der Pfad: Wasserstoff, Methanol und neuerdings Ammoniak.