Für die sieben Bewerber im Rennen um die Hofburg stehen Frage-Antwort-Interviews derzeit auf der Tagesordnung. Doch in den '"Ohne Worte"-Gesprächen der Kleinen Zeitung müssen die bereitgelegten Antworten über Bord geworfen werden. Denn Buchstaben sind in den über WhatsApp geführten Interviews im Vorfeld der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober tabu. Die Antworten müssen ausschließlich in Form von Emojis erfolgen.

Die Interviews erscheinen in zufällig gewählter Reihenfolge, nun ist FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz an der Reihe.

Video: Die Kandidaten im Überblick