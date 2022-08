Unsere Polarregionen, sie laborieren akut am Klimawandel: Die Temperatur in der Arktis ist einer neuen norwegisch-finnischen Studie zufolge in den vergangenen 40 Jahren fast viermal so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt: Festgestellt wurde eine Erwärmung um 0,75 Grad pro Jahrzehnt. Die Antarktis erlebte heuer bereits eine nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) "außergewöhnliche und beispiellose Hitze": Am 18. März wurden an der Forschungsstation Concordia Polarplateau in Ost-Antarktika minus 12,2 Grad gemessen. Das klingt noch immer relativ kalt, war aber um 40 Grad wärmer als für diese Region im Schnitt um diese Jahreszeit üblich.