Seit einigen Tagen ist das Wasser an einem bei Touristen sehr beliebten Strand von Lignano rötlich-braun. Inzwischen wurde von den Behörden eine Probe entnommen, um zu erfahren, warum das Wasser so ungewöhnlich verfärbt ist. Dienstagabend wurde das Ergebnis bekannt gegeben. "Die Färbung kommt von kleinen Algen, die in der Lagune heimisch sind", erklärt Paola Del Negro, Direktorin des Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). Dieses Ozeanographische und Geophysikalische staatliche Forschungs-Institut in Triest hat die in Lignano entnommene Wasserprobe untersucht. "Das Wasser ist in dem betroffenen Bereich zwar jetzt vielleicht optisch nicht so ansprechend, aber ich möchte betonen, dass die vorgefundene Algenart für die Gesundheit absolut unbedenklich ist", sagt Del Negro, die eine erfahrene Meeresforscherin ist. Sie bestätigt, dass die Algen auch am Dienstag noch zu sehen waren. "Eventuell nicht gerade dort, wo dauernd viele Menschen ins Wasser gehen und das Wasser daher aufgewirbelt ist", ergänzt Del Negro.

Weitere Untersuchungen laufen

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Es muss noch bestimmt werden, um welche Unterart des Algentyps es sich handelt. Dadurch lässt sich dann auch bestimmen, worauf die Algen mit Wachstum reagiert haben. "Es hat ziemlich sicher etwas mit der Temperatur zu tun und vermutlich auch mit dem Wind in den vergangenen Tagen. Der könnte das Meer im betroffenen Abschnitt aufgewirbelt haben, wodurch die Algen Nahrung fanden. Auch das Fehlen von Niederschlägen begünstigt das Algenwachstum. Es fehlt an Süßwasser, das aus den Flüssen ins Meer rinnt. Das Meer reagiert auf die klimatischen Veränderungen", ergänzt Del Negro.