Billigstrom für Haushalte – was plant die Regierung?

Frage und Antwort. Die Regierung will in den nächsten Wochen ein Modell ausarbeiten, um allen Haushalten bei der Begleichung der Stromrechnung deutlich unter die Arme zu greifen. Was heißt das für jeden Einzelnen? Wer übernimmt die Kosten?