Hans Peter Doskozil (SPÖ) fordert einen Spritpreisdeckel von 1,50 Euro, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) richtet dem Kanzler die Einführung eines Strompreisdeckels aus. Populistisch nach Wien zu rufen, ist einer der Kernkompetenzen der Landeshauptleute?

Jeder hat seine Verantwortung zu tragen. Wir haben in Kärnten eine Reihe von Maßnahmen gegen die Teuerung eingeleitet: höhere Einkommensgrenze beim Heizkostenzuschuss, der auch um 30 bis 50 Euro erhöht werden soll, angepasste Wohnbeihilfen, geringere Selbstbehalte in der mobilen Pflege. Und den Kärnten-Bonus mit 200 Euro je Haushalt – für jene, die es brauchen. Das ist ein kleiner Teil dessen, was vom Bund mit größerer Hebelwirkung passieren müsste.