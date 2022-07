Vor dem Hintergrund explodierender Energie- und Wohnkosten sowie der hohen Inflationsentwicklung spricht sich die kommunistische Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) einmal mehr für Umverteilung und die Unterstützung von sozial schwachen Menschen in Österreich aus. Sie argumentierte ja auch schon pro Preisregulierungsmodelle in einem Meinungsduell gegen den Industriellen Hannes Androsch in der Kleinen Zeitung. Auch der neue steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) will den Haushalten ob der explodierenden Energiekosten unter die Arme greifen.