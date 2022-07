17 Monate hat Mario Draghi die italienische Regierung geführt. International wurde Italien plötzlich wieder als verlässlicher, ja beinahe vorbildlicher Partner wahrgenommen. Reformen wurden angestoßen und realisiert. Auch viele Italiener waren stolz auf „Super Mario“, den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), dem nachgesagt wird, den Euro gerettet zu haben („Whatever it takes“). Und der die Führung des Landes in einer dramatischen Lage Anfang 2021 übernommen hatte, noch mitten in der Pandemie und angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Situation.